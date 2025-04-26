Турчанка подала на развод после землетрясения из-за телефонного звонка

Адвокат Эргюн Казаныр рассказал в соцсети, что жительница Турции обратилась к нему с просьбой оказать помощь в оформлении развода. К важному решению в жизни она пришла после того, как пережила землетрясение. Женщину возмутил звонок супруга своей матери, сообщило РИА Новости.

Адвокат пояснил, в чем причина конфликта между супругами. Во время землетрясения жена была с ребенком дома. Они покинули квартиру. Женщина набрала супруга, чтобы узнать, все ли с ним хорошо. Мужчина ответил. В этот момент телефон разрядился.

По словам адвоката, муж приехал к жене. Она попросила его телефон, чтобы связаться с остальными родственниками. Увидев в пропущенных номер свекрови, она сильно возмутилась. Восстановив хронологию событий, она поняла, что первой муж позвонил своей матери. Женщина уверена, что не должна оставаться с мужчиной, у которого на первом месте не она.

По словам адвоката, клиентку интересует вопрос, станет ли на ее строну суд во время бракоразводного процесса. Юрист признался, что ему сложно однозначно ответить на вопрос.

«Впервые в моей карьере я столкнулся с таким вопросом. Кому сначала нужно звонить после землетрясения — матери или жене? Женщина по праву обижена, но права ли она, решив разводиться — не знаю», — отметил Казаныр.

Юрист написал, что клиентка уже оплатила его услуги. Во время беседы он пытался смягчить ситуацию, например, уточнить место проживания свекрови. Возможно, она находилась в эпицентре толчков. По словам женщины, свекровь живет в 200 км от Стамбула.

Ранее сообщалось, что Алсу и Ян Абрамов достигли мирового соглашения по разделу имущества в суде.