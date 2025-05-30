Туристы массово съезжаются к атакованным БПЛА «Лазурным небесам» для селфи

По информации издания, объект получил повреждения после атаки БПЛА. Жильцы недовольны его внешним видом: на верхних этажах выбило окна, дыры заколочены фанерой, утеплитель держится за счет железных скоб. Самое высокое в городе здание после атаки беспилотника ВСУ загорелось. В настоящее время специалисты демонтируют части, которые не подлежат восстановлению.

По данным издания, жильцы обеспокоены, что восстановительные работы проходят, по их мнению, слишком длительный период времени. Рабочие вывезли мусор, провели демонтаж и восстановили разрушенную плиту. На этом их активность прекратилась.

«Наш ЖК очень нуждается в ремонте. Сейчас мы имеем лишь огромную дыру, на которую круглосуточно смотрит весь город, съезжаются туристы для селфи», — рассказала собственница квартиры Анна.

По словам собеседницы, собственники квартир, которые не пострадали от атаки БПЛА, все равно обеспокоены затяжным ремонтом. Жильцы уверены, что если не чинить фасад, то со временем он начнет пропускать влагу. Людям сообщили, что фасад отремонтируют за счет средств из резервного фонда. Собеседница рассказала, что никаких сроков не указали. Редакция KazanFirst обратилась за комментарием в мэрию Казани.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на крышу больницы в Курске.