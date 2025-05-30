Обломки украинского беспилотника упали на крышу больницы в Курске

В Курске на крышу больницы упал дрон. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 23:30, спустя некоторое время было еще несколько взрывов.

Военные сбили несколько дронов и продолжают стоять на страже неба.

Обломки одного БПЛА упали на крышу Курской городской больницы № 1. В результате в медучреждении выбило стекла.

Пострадал 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось о том, что 21 мая средства ПВО России перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника.