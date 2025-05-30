Обломки украинского беспилотника упали на крышу больницы в Курске
27-летний курянин пострадал при атаке БПЛА
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В Курске на крышу больницы упал дрон. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 23:30, спустя некоторое время было еще несколько взрывов.
Военные сбили несколько дронов и продолжают стоять на страже неба.
Обломки одного БПЛА упали на крышу Курской городской больницы № 1. В результате в медучреждении выбило стекла.
Пострадал 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось о том, что 21 мая средства ПВО России перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника.