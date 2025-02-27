Туристы оставляют негативные отзывы о самых дорогих санаториях Ставрополья

NewsTracker проанализировала отзывы посетителей, которые они оставляют в открытом доступе в интернете. В их числе встречаются негативные комментарии.

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Так, в Кисловодске расположен санаторий. При бронировании на сайте стоимость номера за пребывание в нем на протяжении семи ночей достигает 347 тыс. руб. Одна из посетительниц рассказала, что сначала ее не встретили на ресепшене. Потом пришлось ожидать очереди к врачу, хотя заранее она записывалась на прием. В итоге специалист выразил недовольство, что у него много работы.

Аренда номера в еще одном санатории обойдется гостям в 158 тыс. руб. (семь ночей). Одна из отдыхающих написала в приложении «Яндекс. Карты», что повары невкусно готовят. По ее мнению, высокие цены в меню не соответствуют качеству приготовленных блюд.

Санаторий, который сочетает в себе традиции восточной медицины и современные технологии, открыт для гостей. Стоимость проживания достигает 383 тыс. руб. (семь ночей, люкс). Одна из посетительниц написала, что сотрудники отказывались предоставить ей меню, согласно ее диагнозу.

«Если у вас проблемы с ЖКТ или диабет, гипертония, не нужно испытывать судьбу в этом санатории», — написала посетительница.

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