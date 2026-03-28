Турция — 5–10%, Ближний Восток — скидки: где дешевле всего провести отпуск летом 2026 года

Менее всего подорожает летний отдых в активно развивающихся туристических регионах Центральной России, Кавказа и Русского Севера, а также в Турции и некоторых странах Ближнего Востока, где сейчас действуют значительные скидки на проживание из-за геополитической обстановки. Об этом ТАСС сообщил декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

В число таких направлений эксперт включил области Центральной России и Русского Севера — Ярославскую, Тверскую, Вологодскую, а также Карелию. Кроме того, в списке оказались республики Северного Кавказа: Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

«Стоит отметить ряд активно развивающихся туристических регионов России, где динамика цен остается более сдержанной. Речь идет о территориях, которые в последние годы активно формируют собственные туристические продукты, но пока не сталкиваются с таким уровнем перегрузки инфраструктуры, как крупнейшие курорты страны», — сказал Акрамов.

Специалист подчеркнул: туристический поток в этих регионах увеличивается ежегодно, но пока не достигает показателей крупнейших курортных зон страны. Это позволяет удерживать цены на более стабильном уровне.

К тому же многие из перечисленных территорий, по мнению специалиста, активно используют гибкую ценовую политику — специальные тарифы, акции и пакетные предложения, чтобы привлекать путешественников и постепенно формировать собственные устойчивые туристические кластеры. В результате такие направления становятся для туристов интересной альтернативой перегруженным курортам.

По словам Акрамова, не ожидается резкого удорожания и на массовых зарубежных направлениях, где между туроператорами сохраняется жесткая конкуренция. В частности, цены на туры в Турцию растут умеренно — примерно на 5–10%, что значительно ниже темпов предыдущих лет.

Сдержанная динамика сохраняется и в странах Ближнего Востока. Из-за обострения конфликта, как отметил эксперт, в регионе турпоток туда заметно сократился, что привело к снижению загрузки отелей и появлению серьезных скидок на размещение.

