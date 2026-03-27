Москвичи на 30% активнее бронируют поездки на майские выходные: аналитики назвали самые популярные направления

Москвичи активизировали бронирование поездок на майские праздники — к такому выводу пришли эксперты «МегаФона» и сервиса «Яндекс Путешествия», проанализировав данные за первый квартал года. Аналитики предоставили данные интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Выяснилось, какие направления по России и за ее границами оказались самыми популярными.

По информации аналитиков, с января жители столицы на 30% чаще заходили на платформы по поиску авиа- и железнодорожных билетов по сравнению с тем же отрезком 2025-го. Наибольший всплеск покупок авиабилетов пришелся на март, при этом пользователи активнее всего ищут варианты в выходные: суббота и воскресенье аккумулируют почти 40% всего трафика на подобных сервисах.

«По данным "Яндекс Путешествий", среди авианаправлений на майские праздники лидирует Калининград — на него приходится 18% всех покупок билетов, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 13,1 тыс. рублей. В городе туристы чаще всего гуляют по Рыбной деревне и острову Канта, а также по набережной Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана. Среди курортов области наибольшей популярностью пользуется Зеленоградск», — рассказали аналитики.

На втором месте — Сочи с долей 15% от общего объема покупок авиабилетов на майские праздники. Средний чек перелета из Москвы до черноморского курорта — 17,8 тыс. руб. В числе наиболее посещаемых мест — Олимпийский парк, курорт «Красная Поляна» и парк «Ривьера».

«Тройку популярных направлений замыкают Минеральные Воды (9%), которые чаще всего для москвичей становятся отправной точкой для поездок по курортам Кавказских Минеральных Вод. Стоимость перелета обойдется в среднем в 16,8 тыс. руб», — проинформировали аналитики.

В пятерку направлений также вошли Казань (6%) и Махачкала (5%) — перелет до этих городов в среднем стоит 15,5 тыс. и 15,4 тыс. руб. соответственно. В десятку популярных маршрутов также попали Санкт-Петербург, Горно-Алтайск, Владикавказ, Краснодар и Тюмень.

«Среди зарубежных направлений лидером остается Турция — на нее приходится 18% всех покупок авиабилетов. На втором месте в этом году оказался Китай, интерес к которому значительно вырос на фоне введения безвизового режима. На третьем – Узбекистан, а следом за ним Беларусь. Также в Беларусь москвичи часто путешествуют на поезде – в Минск, Брест, Оршу, Полоцк и Гродно», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2026 году затронут 12 выходных.