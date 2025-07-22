«Турция очень рискованная»: эксперт назвал политическую игру Эрдогана мощной

Военный и политический обозреватель Юрий Подоляка высказал мнение, что Турция проводит рискованную и активную внешнеполитическую линию, сообщил «Крым 24».

Эксперт обратил внимание, что внутриполитическая ситуация в Турции на данный момент нестабильная. Так, в стране появилось много граждан, которые протестуют против режима Реджепа Тайипа Эрдогана. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры. В частности, некоторые активисты, военные и лидер оппозиции были задержаны. Однако это не снизило степень напряженности в регионе.

«Это говорит о том, что режим слаб», — пояснил аналитик Подоляка.

Юрий Подоляка напомнил, что через год в стране начнутся выборы. Ситуация может стать еще более критичной. Правящий режим осознает проблемы. Сейчас он слаб. По мнению аналитика, параллельно с политическими проблемами в стране есть экономические. Они негативно сказываются на уровне жизни граждан. Кризис, начавшийся в 2018 году, до сих пор сказывается на развитии. В итоге у населения появляется чувство усталости и обостряется недовольство властью.

Эксперт рассказал, что несмотря на нестабильную ситуацию в стране, правительство выбрало рискованный внешнеполитический курс.

«Турция очень рискованная, они играют ва-банк, они играют мощно», — отметил эксперт.

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