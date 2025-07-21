Политолог раскрыл, как Турция становится ключевым игроком в Закавказье

По мнению эксперта РСМ Милана Лазовича, влияние России в Южно-Кавказском регионе ослабевает на фоне растущей активности Турции. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Лазович полагает, что напряженные отношения между Россией и Азербайджаном открывают возможности для Анкары укрепить свои позиции в Закавказье. По его мнению, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, может использовать ситуацию, выступив в роли посредника между двумя странами, чтобы укрепить дипломатический имидж как для себя, так и для Турции.

Эксперт подчеркнул, что позиции Москвы в регионе становятся все менее прочными и России необходимо более внимательно следить за развитием событий в этой части постсоветского пространства.

Политолог заключил, что России необходимо проявлять бдительность, поскольку Турция, укрепляя связи с Азербайджаном, активно формирует собственное видение регионального развития.

Ранее политолог объяснил, как Россия и Азербайджан могут наладить диалог.