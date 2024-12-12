Туск прокомментировал инициативу Макрона по вводу «миротворцев» на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в настоящее время в правительстве не ведутся разговоры о возможном вхождении польских войск на территорию Украины даже после прекращения огня, сообщили РИА Новости.

Таким образом лидер прокомментировал предложение Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.

«Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий», — заявил Туск.

Спикер рассказал журналистам, что республика готова сотрудничать по всем вопросам, которые связаны с завершением вооруженного конфликта на Украине. В случае прекращения огня первоочередной задачей станет недопустимость возможной эскалации конфликта в будущем. Дональд Туск отметил, что Польша оказывает финансовую помощь Украине больше, чем другие страны.

«Польша несет самую большую нагрузку в связи с войной на Украине. Это нагрузка разного типа, в том числе военная и финансовая помощь. Это в Польше находится самый большой, ключевой, практически единственный такого уровня хаб помощи Украине», — сказал он.

Спикер добавил, что любые переговоры относительно Украины могут проходить исключительно в присутствии представителей Киева.

Ранее сообщалось, что лидеры стран собрались обсудить ввод «миротворцев» на Украину. Кроме того, стало известно, что в Польше допустили участие в конфликте на Украине своих войск в составе НАТО.