ПВО отбила массированную атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край

В первой половине дня воскресенья, 2 ноября, над российской территорией было сбито противовоздушной обороной 15 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ предприняли попытку атак двух российских регионов.

«С 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», —указали они.

При этом 14 дронов сбили над Краснодарским краем, и еще один перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 164 дрона неприятеля. При этом над акваторией Черного моря было уничтожено 39 беспилотников.