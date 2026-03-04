«Тут каждый второй миллионер?»: павловчане недоумевают из-за новых тарифов на автобусы с 10 марта

Жители Павлова Нижегородской области пожаловались на подорожание проезда в автобусах, сообщил newsnn.ru. Горожане сравнивают цены с другими населенными пунктами региона, которые занимают большую площадь.

По информации издания, во вторник, 10 марта, пассажирам предстоит впервые заплатить повышенную цену за стоимость проезда в автобусах, которая достигла 50 руб. Местная жительница рассказала в соцсетях, что пассажиры Нижнего Новгорода платят 40 руб. По ее данным, город занимает большую площадь, значит и схема маршрута длиннее.

«Маленький город и такая цена за проезд? Неужели тут каждый второй миллионер?» — написала она.

По информации издания, пользователи соцсетей активно обсуждают новые тарифы. Часть комментаторов считают цену завышенной. Они утверждают, что состояние общественного транспорта находится на низком уровне. Одна горожанка предположила, что скоро люди будут вынуждены ходить пешком.

«Судя по ценам и комфорту, в автобусе должна находиться барная стойка со всеми атрибутами», — иронизирует Юрий В.

Местная жительница Марина обратилась к администрации с просьбой прокомментировать причины повышения проезда. В мэрии рассказали, что перевозчики заранее уведомили администрацию о повышении. Нововведение вступят в силу в период с 10 и 14 марта (в зависимости от компании перевозчика).

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, обладают правом самостоятельно определять стоимость проезда, пояснили в администрации. Вмешательство властей в этот процесс законодательством не предусмотрено.

«Стоимость проезда в Павлове отличается от стоимости проезда в Нижнем Новгороде, потому что в Павловском округе перевозка пассажиров по маршрутам регулярных перевозок организована по нерегулируемым тарифам, что не предусматривает субсидирование из бюджета», — добавили NewsNN в администрации округа.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн поездок в автобусах Мострансавто.