Норвежский телеканал TV2 получил информацию от собственных источников о том, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16.

Если информация подтвердится, то Норвегия станет третьей страной, которая передаст Украине истребители. Ранее США разрешило правительству Дании и Нидерландов оправить в зону СВО самолеты для атак при выполнении ряда условий. Украинские пилоты должны пройти подготовку перед тем, как управлять истребителями. Также они должны досконально владеть английским языком.

«Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16», - сообщили в эфире телеканала TV2

Подобное обучение уже проходит. Инструкторы из 11 стран помогают украинским военным научиться управлять истребителями F-16. Предполагается, что первые самолеты могут прийти на Украину не ранее 2024 года.

Украинские власти не скрывают радости от того, что получат истребители. Проводится проверка аэродромов, реконструируют шасси и изучают способы, как улучшить безопасность.

Врио главы республики ДНР Денис Пушилин, как и большинство политиков РФ, уверен, что получение истребителей продлит вооруженный конфликт, но существенно не изменит ситуацию.