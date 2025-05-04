Творческий фестиваль «Мини М_арт» состоялся в Подольске

В администрации отметили, что фестиваль состоялся на площадке молодежного центра «Территория будущего». Организацией мероприятия занимался «Российский Союз Молодежи», функционирующий в Подольске. Для ребят организовали мастер-классы, во время которых они могли усовершенствовать свои знания и навыки по вокалу, хип-хопу, контемпорари и актерскому мастерству. Мастер-класс от творческой студии «Пшеница» стал самым запоминающимся моментом. Его участники своими руками создали коллажную открытку, которую им предложили забрать домой.

«Каждое направление дало возможность молодым людям не только научиться чему-то новому, но и раскрыть свой потенциал в сжатые сроки», — отметили в администрации.

В администрации рассказали, что в завершении мероприятия прошел отчетный концерт. Участники показали, чему научились за один день творческого фестиваля.

Ранее сообщалось, что на масштабном вокальном конкурсе в Подольске собрались таланты всей России.