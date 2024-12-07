Стал известен срок выхода в оборот новой вакцины для профилактики коронавируса

По словам разработчика вакцины, биолога Татьяны Гребенниковой, новая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19, имеющая наименование «Гам-VLP-мультивак», может выйти в оборот уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что указанный препарат может появиться в инъекционной и назальной формах.

По мнению разработчика, это весьма безопасная и эффективная вакцина.

Она отметила, что документы для регистрации новой вакцины будут поданы в Минздрав России до конца текущего года, а в 2025 году Центр имени Гамалеи планирует получить регистрационное удостоверение на нее.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи началась разработка вакцины от ВИЧ.