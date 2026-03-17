Каспарайтис признал, что «эра Овечкина» подходит к концу

Известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возможном завершении карьеры нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

40-летний Овечкин проводит последний сезон за «Вашингтон» по действующему контракту. Нападающий пока не принял решения о дальнейшем продолжении карьеры.

«Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера. Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю», — признал Каспарайтис.

Александр Овечкин является рекордсменов по голам в регулярных чемпионатах (921). С учетом плей-офф ему осталось забросить две шайбы до 1000 голов. В текущем сезоне Овечкин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах.

Ранее 39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил о своем желании год или два поиграть еще в НХЛ.