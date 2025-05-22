У 14-летней подражательницы битцевского маньяка из Бердянска подозревали шизофрению

У 14-летней подражательницы битцевского маньяка подозревали шизофрению, но мама не обращала внимания на изменения в поведении девочки и не следила за увлечениями подростка, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, у подростка диагностировали психическое расстройство. Знакомые рассказали, что воспитанием девочки занималась одна мама. Женщина часто переводила ее из одной школы в другую. Одноклассники практически не знакомы с подростком, настолько редко она посещала занятия. Женщина не реагировала на проблемы. Со слов знакомых, в последнее время девочка стала вести себя более агрессивно.

«Когда школьница увлеклась историей кровавого битцевского маньяка, также, естественно, никто не заметил, даже несмотря на то, что ей уже диагностировали психическое расстройство», — сообщил SHOT.

По информации канала, подросток готовилась к убийству. Она взяла с собой молоток и перчатки. На месте преступления девочка вела себя спокойно. Без эмоций она делилась подробностями, как убивала семилетнего ребенка. Семиклассница заманила жертву под предлогом, что хочет с ней вместе прогуляться. Рядом с телом нашли записку с признанием в любви маньяку Пичушкину.

Ранее сообщалось, что пожизненно заключенный маньяк из Мордовии Лендьел пытается выйти на свободу.