Пожизненно заключенный маньяк из Мордовии Лендьел пытается выйти на свободу

Преступник, осужденный за убийства и кражи Игорь Лендьел смог добиться пересмотра приговора по эпизодам краж и теперь стремится к замене пожизненного заключения на определенный срок.

66-летний Лендьел родился на Украине. После окончания школы он переехал в Москву, где получил высшее образование, создал семью и стал отцом троих детей. Работал преподавателем физики, а затем занимался ремонтными работами в квартирах.

Первое тяжкое преступление — двойное убийство — Лендьел совершил в компании сообщника в 1991 году. Погибли супруги, в квартире которых «физик» проводил ремонтные работы. Третье убийство Лендьел совершил с другим соучастником в 1993 году с целью ограбления. В том же году его арестовали.

Лендьел отбывает наказание в ИК-1 «Мордовская зона» уже 31 год — в 1994 году он был приговорен к смертной казни через расстрел, но через пять лет приговор был изменен на пожизненное лишение свободы. В прошлом году заключенный подал прошение об уменьшении суровости наказания и пересмотре сроков по уголовным статьям.

Однако суд принял решение изменить квалификацию только по одному из трех дел — пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. После 31 года, проведенного в заключении, убийце сократили срок всего на семь месяцев по этой статье, но решение о пожизненном заключении осталось в силе. Срок был сокращен за хорошее поведение в колонии.

Ранее сообщалось, что в Бердянске задержали школьницу, подозреваемую в убийстве ребенка.