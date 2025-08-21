У берегов российского полуострова скат атаковал ныряльщика

В телеграм-канале «Находкинская городская больница» появилась информация о нападении ската на россиянина-ныряльщика, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации телеграм-канала, пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Специалисты диагностировали множественные кровоточащие повреждения рук. Кроме того, была замечена глубокая рваная рана запястья.

Пациент рассказал медикам, что погружался с маской и ластами в бухте Прогулочной. В 20 метрах от берега примерно на трехметровой глубине ныряльщик встретился со скатом.

«Попытка рассмотреть экзотическую рыбу поближе чуть не обернулась трагедией – шипом на хвосте скат едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки пловца», — указано в сообщении.

По информации медиков, в воде россиянин не понял, что получил серьезные травмы. Морская вода не позволила понять степень кровопотери. Мужчина не сразу почувствовал боль. Первую медицинскую помощь ныряльщику оказала его супруга. В больнице же специалисты выполнили первичную хирургическую обработку ран. Дальнейший курс лечения расписан для амбулаторного формата. Пострадавший поблагодарил медиков за отзывчивость и оказание квалифицированной помощи.

