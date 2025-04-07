У берегов Сочи туристы заметили акулу: насколько опасна лисья акула для человека

Местные жители считают, что они увидели возле берега Сочи акулу, сообщил kubanpress.ru. Издание предположило, какой вид акул мог приблизиться настолько близко к пляжной зоне.

Согласно предварительной информации, акулу заметили в районе пляжа «Красный штурм». Очевидцы опубликовали видео в мессенджерах и соцсетях. По данным издания, на снимках можно заметить хвостовой плавник удлиненной формы. Предположительно, к берегу могла подплыть лисья акула.

По информации издания, хищник не нападает на людей. Зафиксировано несколько случаев, когда лисья акула напала на рыбаков. Пострадавшие ловили акул. Хищник использует свой хвост во время охоты. Он оглушает им рыб. У акул данного вида вкусное мясо. Для людей считается достаточно безопасным обитателем.

По данным издания, Черное море содержит всего около 18% соли. Акулья лиса не привыкла обитать в такой воде. По неподтвержденной информации, в марте 2025 года акулу данного вида заметили у берегов моря в Туапсинском районе. Хищник преимущественно встречается в водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов, а также в Средиземном море.

«Ее (акулы. — Прим. ред.) присутствие в Черном море является исключительным событием, особенно учитывая активное судоходство в районе пролива Босфор», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что местные жители Анапы открыли купальный сезон.