У должников Кировской области забирают роутеры, чайники, авто и телевизоры
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Предприятие «ЭнергосбыТ Плюс», обслуживающее абонентов Кировской области, проводит рейды. С сотрудниками по квартирам должников ходят судебные приставы. У людей изымают вещи и бытовые приборы из-за несвоевременно погашенной задолженности за коммунальные услуги, сообщает newsler.ru.
Подобные рейды проходят на постоянной основе. Сначала составляют реестр должников, которые не оплатили счет за электроэнергию и подачу тепла. Затем комиссия, в состав которой входят судебные приставы и сотрудники коммунального предприятия, ходят по квартирам и забирают имущество граждан. Подобная практика применяется во всех районах центрального города в регионе. С начала нынешнего года самыми крупными предметами, которые подлежали к изъятию, стали:
- доли жилого помещения;
- автомобили;
- телевизоры;
- микроволновые печи;
- мобильные телефоны;
- электрический чайник;
- роутер.
Однако подобные меры применяют не сразу. После появления задолженности в первый раз абонентам рассылают уведомления, затем начисляют пеню. Если человек продолжает игнорировать необходимость погашения задолженности, то коммунальное предприятие обращается в суд. Затем абоненту могут арестовать банковские счета или изъять у него имущество. Самым недобросовестным отключают электроэнергию.
Ранее мы сообщали, что кемеровчанка оплатила 85 штрафов за нарушение ПДД только после того, как судебные приставы арестовали ее автомобиль.