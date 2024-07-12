У должников Кировской области забирают роутеры, чайники, авто и телевизоры

Предприятие «ЭнергосбыТ Плюс», обслуживающее абонентов Кировской области, проводит рейды. С сотрудниками по квартирам должников ходят судебные приставы. У людей изымают вещи и бытовые приборы из-за несвоевременно погашенной задолженности за коммунальные услуги, сообщает newsler.ru .

Подобные рейды проходят на постоянной основе. Сначала составляют реестр должников, которые не оплатили счет за электроэнергию и подачу тепла. Затем комиссия, в состав которой входят судебные приставы и сотрудники коммунального предприятия, ходят по квартирам и забирают имущество граждан. Подобная практика применяется во всех районах центрального города в регионе. С начала нынешнего года самыми крупными предметами, которые подлежали к изъятию, стали:

доли жилого помещения;

автомобили;

телевизоры;

микроволновые печи;

мобильные телефоны;

электрический чайник;

роутер.

Однако подобные меры применяют не сразу. После появления задолженности в первый раз абонентам рассылают уведомления, затем начисляют пеню. Если человек продолжает игнорировать необходимость погашения задолженности, то коммунальное предприятие обращается в суд. Затем абоненту могут арестовать банковские счета или изъять у него имущество. Самым недобросовестным отключают электроэнергию.

Ранее мы сообщали, что кемеровчанка оплатила 85 штрафов за нарушение ПДД только после того, как судебные приставы арестовали ее автомобиль.