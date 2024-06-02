У Эйфелевой башни поставили гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине»

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, которые поставили на улице пять гробов. Также в участок доставлен уехавший с места инцидента водитель фургона, который привез деревянные гробы. Гробы поставили непосредственно на проезжей части. На место происшествия прибыли кинологи. Они определили, что в гробах лежали мешки с гипсом. Двум подозреваемым удалось скрыться. Водитель рассказал, что прибыл во Францию накануне вечером из Болгарии. Ему заплатили 40 евро за выполненную работу.

Участники акции утверждали, что в гробах лежат тела погибших на Украине французов. Рядом установили плакат с именами тех наемников, кто погиб в зоне СВО. Все задержанные разной национальности: украинец, болгарин и немец. Представители Эйфелевой башни не исключили, что в акции виновата Россия. Участники хотели показать, что отправлять войска на Украину — это опасное решение.

Ранее мы сообщали, что французские власти задержали подозреваемого уроженца Чечни в подготовке теракта на Олимпийских играх.