Французские власти задержали подозреваемого уроженца Чечни в подготовке теракта на Олимпийских играх

Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта, который планировался во время футбольных соревнований в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене, департамент Луара на востоке страны.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Согласно данным телеканала, операция, проведенная 22 мая, была направлена на задержание 18-летнего выходца из Чечни. Молодого человека подозревают в подготовке теракта, который должен был состояться во время футбольных состязаний в Сент-Этьене.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило задержание и подчеркнуло, что операции по предотвращению угроз безопасности проводятся регулярно. Представитель МВД отметил, что благодаря слаженной работе правоохранительных органов удалось предотвратить возможную трагедию и обеспечить безопасность участников и зрителей предстоящих мероприятий.

Ранее французские власти усилили меры безопасности в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Париже и других городах страны в 2024 году. Особое внимание уделяется защите спортивных объектов и мест массового скопления людей.

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