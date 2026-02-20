У фуд‑корта до улицы: молодые люди дрались в сугробе без верхней одежды возле ТЦ «Лапландия»

По информации очевидцев, конфликт произошел на фудкорте. Предположительно, ссора началась внезапно. Молодые люди начали драться. Они продвигались ко входу, периодически продолжая применять физическую силу. У входа в здание стычка снова стала более серьезной. Посетители продолжили выяснять отношения, когда оказались на улице.

По данным издания, двое молодых людей дрались на улице в сугробе без верхней одежды. Очевидцы снимали конфликт на видео и прислали его редакции. На фоне слышно, как люди, предположительно, из этой же компании, дают советы. Один комментатор призывает не наносить удары по затылку.

По информации издания, девушка, которая также стала свидетельницей инцидента, выкладывала короткие видео в соцсетях.

«Лапу (ТЦ «Лапландию». — Прим. ред.) боялся весь Кемерово», — пишет автор ролика.

Свидетели проинформировали, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Молодого человека, который наносил удары, забрали в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Сибдепо отметил, что официального подтверждения данной информации нет.

