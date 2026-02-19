Силовики нашли нелегальный след на стройке российского города

В Лабытнанги сотрудники полиции проверили законность пребывания иностранных граждан на одной из городских строек. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , рейд, направленный на контроль за соблюдением миграционного законодательства, принес результаты: среди рабочих обнаружен гражданин Таджикистана, находившийся в стране нелегально.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, теперь иностранному рабочему грозит административное наказание. Подробности нарушения и конкретная статья кодекса пока не уточняются, однако ясно одно — мужчина не имел законных оснований для пребывания на территории России.

В полиции подчеркнули, что подобные проверки не станут разовой акцией. Работа по контролю за соблюдением миграционных правил на объектах продолжится. Особое внимание правоохранители намерены уделять организациям, которые привлекают к труду иностранных рабочих. Строительная сфера, где традиционно занято большое количество приезжих специалистов, остается в зоне повышенного риска и, соответственно, приоритетного внимания рейдовых групп.

