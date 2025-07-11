Туристов предупредили об «опасных зарядках» в аэропортах
Туристка раскрыла схему мошенничества с USB-зарядками в аэропортах
Фото: [freepik.com]
Международные аэропорты стали новым полем деятельности для киберпреступников. Как выяснилось, популярные среди пассажиров бесплатные зарядные станции могут представлять серьезную угрозу для личных данных. Об этом предупредила туристка с 20-летним опытом путешествий Поллианн Гиффин в интервью изданию What’s The Jam.
Метод мошенничества, получивший название «джус-джекинг», позволяет злоумышленникам получать доступ к информации на смартфонах через USB-порты зарядных устройств.
«После того как вы подключитесь к общественной зарядной станции через USB, хакеры могут установить на ваш телефон вредоносное ПО и украсть личную информацию, а вы об этом даже не узнаете», — рассказала тревел-блогер.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют путешественникам соблюдать простые правила. Во-первых, использовать для зарядки собственные портативные устройства, отдавать предпочтение электрическим розеткам вместо USB-портов, применять специальные кабели, блокирующие передачу данных, а также устанавливать на устройства надежные антивирусные программы.
Ранее в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с почтовыми ящиками.