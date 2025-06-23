«У меня мурашки»: поклонники Муцениеце отреагировали на новость о подтвержденной беременности

Агата Муцениеце опубликовала в соцсети фото, на котором заметен округлившийся животик. Догадки поклонников оказались правильными — актриса находится в ожидании третьего ребенка, сообщил Super.

По информации издания, актриса опубликовала серию снимков. На них она с улыбкой на лице прогуливается с женихом Петром Дрангой и дочерью от первого брака. Агата выбрала модный наряд, который подчеркивает округлившийся животик.

По данным издания, поклонники преимущественно оставляли положительные комментарии. Они не скрывали радость за личное счастье актрисы и желали ей счастья.

«Плачу очень сильно! Любимая моя семья, самые красивые, самые счастливые!»; «У меня мурашки, как я счастлива за вас!» — написали поклонники.

Совместная фотосессия — на данный момент единственная реакция Агаты на новости о ее беременности. Будущие родители не раскрывают пол ребенка, сообщил телеграм-канал «Звездач». Когда малыш появится на свет — еще одна интрига. Поклонники гадают, придумали ли влюбленные имя для малыша.

В первом браке у Агаты от актера Павла Прилучного родилось двое детей. Расставание супругов проходило эмоционально. О том, как актрисе было тяжело, она делилась в интервью. Старший сын проживает с отцом. Однако данное решение не было обоюдным, поэтому родители решают спорный вопрос в суде. Младшая дочь осталась с актрисой.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли идиллия в личной жизни Муцениеце завершиться также неудачно, как и брак с Павлом Прилучным.