Сценарий с Прилучным повторится: психолог оценила шансы Муцениеце и Дранги на счастливый союз

Агата Муцениеце публикует счастливые совместные фото с женихом Петром Дрангой и дочерью Мией. Сейчас пара отдыхает в Крыму, а подписчики радуются счастью и гармонии, которые царят между женихом и невестой. Может ли идиллия в личной жизни Муцениеце завершиться также неудачно, как и брак с Павлом Прилучным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что любая история любви может закончиться как угодно, поэтому вполне можно допустить, что Агата проживет долгую счастливую жизнь с Петром.

«Или же наоборот, все может закончиться также, как с Прилучным, но все-таки я склоняюсь ко второму варианту. Обратите внимание, Дранга даже внешне похож на Прилучного. Значит Муцениеце бессознательно руководствуется определенным типажом мужчин, на которые она очень ярко реагирует. Может в них влюбляться, может строить с ними отношения и даже семью. Что и происходит сейчас», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако люди, которые привязаны к определенному типажу, очень четко стоят на своих бессознательных программах, которые ими движут, отметила эксперт.

«Можно предположить, что с высокой степенью вероятности психологический типаж этого человека тоже похож на Прилучного. Если так, то скорее всего здесь произойдет очень похожий сценарий в простройке этих взаимоотношений по давно разработанному Агатой маршруту», — продолжила Абравитова.

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Ситуация с Павлом Прилучным, пояснила психолог, произошла, потому что у него был определенный характер и типаж, и во взаимоотношениях с такими людьми Муцениеце является не только жертвой, но и провокатором.

«Потому что жертва обычно провоцирует «насильника». В психологии есть такая связка — жертва-насильник. Эти люди всегда находят друг друга. Но жертва также является провокатором. Где-то сознательным, где-то бессознательным, чтобы в отношении нее разыгрывались сценарии, которые ей понятны, потому что жертва не может выйти из своей роли, если она это не осознает», — пояснила Абравитова.

Если человек осознает и поймет, что есть его вина в том, как складываются события в паре, то можно кардинально меняться и выйти из этой роли.

«Можно быть в гармонии со своей второй половинкой и с собой. Если Муцениеце действительно осознала, понимает свои ошибки, свою роль, почему так складывается, тогда есть шансы на то, что она все-таки сумеет построить гармоничные отношения», — продолжила психолог.

Но, если этого осознания не произошло, человеку, который стоит на такой бессознательной платформе, будет сложно построить гармонию.

«Можно оглянуться вокруг и увидеть: если женщина была замужем за алкоголиком и она, например, развелась и строит какие-то новые отношения, то, скорее всего, она притягивает таких же алкоголиков. Либо, войдя в отношения с непьющим, он постепенно превращается в алкоголика, потому что есть такая точка запуска психологических программ. И если человек это не осознает, он идет по старому маршруту», — заключила Абравитова.

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