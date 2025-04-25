«У мерча ажиотаж»: названа стоимость футболок с надписью «Я русский» и «Победа»

В Сургуте в четверг, 24 апреля, проходил концерт певца SHAMAN. Перед началом мероприятия в холле Ледового дворца спорта поклонники раскупали футболки с различными надписями, сообщил muksun.fm.

По данным издания, футболки пользовались большим спросом. Стоимость зависела от надписей. Например, футболку с надписью «Я русский» поклонники приобретали за 3 тыс. руб. Аналогичная стоимость на футболку с надписью «Победа», а с надписью «Родные» — 1,5 тыс. руб. Корреспондент отметил, что зрителям предложили широкий ассортимент не только футболок, но также толстовок и кепок. Туру «Победа» посвящена отдельная коллекция. На одежду нанесены различные надписи — преимущественно цитаты из известных песен.

«У мерча ажиотаж. Люди активно рвутся. Больше всего хотят, чтобы было написано: „Я русский“. Подростки просят надпись „SHAMAN“», — отметил корреспондент Muksun.fm.

По данным издания, поклонникам предлагали приобрести различные сувениры. Самый дешевый вариант обходился в 200 руб. За эту сумму зрители могли купить брелок, открытку или виниловый магнит. Ознакомиться с прайс-листом мог каждый желающий.

По информации издания, SHAMAN приехал в ХМАО с туром. Первый концерт прошел в Ханты-Мансийске. Зрители получали удовольствие от атмосферы, пели и танцевали.

Ранее сообщалось, что коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пользуется спросом у россиян.