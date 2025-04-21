Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пользуется спросом у россиян

По данным издания, коллекции футболок и бейсболок с надписями и автографами можно приобрести в универмаге национального центра «Россия». Ассортимент товаров широкий. Продавец рассказала, что особенной популярностью пользуются футболки с изображением мощных гиперзвуковых ракет «Орешник». На одежду нанесены изображения ракеты и некоторые заявления о ней, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным. Например, «Надо обязательно смотреть в будущее», «Ответ всегда будет» и «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России».

По информации продавца, лидером продаж также выступают футболки, в которых есть любое упоминание о России. В качестве цитат выбраны заявления президента о непременной победе Армии России в зоне СВО. Или же заявление лидера о бесконечных границах России, которые нигде не заканчиваются.

«Границы России нигде не заканчиваются»; «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»; «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами», — такие цитаты президента РФ появились на футболках.

Напомним, применение «Орешника» вызвало особый интерес у жителей России. Тема активно обсуждалась в соцсетях. На маркетплейсах в этот же день появился мерч с российским президентом и ракетой.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска.