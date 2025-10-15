«У нас и так сплошной цирк кругом»: россияне выступили против реконструкции цирка

На реконструкцию цирка в Красноярске собираются выделить еще 3 млрд руб. Местные жители активно обсуждают в Сети, есть ли вообще необходимость в реконструкции цирка, сообщил prmira.ru. Редакция также провела опрос.

На сайте читателям предложено выбрать один из четырех вариантов ответа. На данный момент голосование продолжается. Согласно промежуточным итогам, 42% опрошенных согласны, что в цирке есть необходимость. Важно, чтобы с артистами также выступали различные животные.

По данным издания, 16% респондентов считают, что цирк должен работать, но без животных. 41% принимающих в опросе читателей уверены, что необходимости в цирке больше нет. Вариант «Мне без разницы» выбрали 1% опрошенных.

По данным издания, опросы на данную тему проводят разные местные телеграм-каналы. Горожане активно комментируют свою позицию. Одни уверены, что городской цирк необходимо сохранить. Одна из местных жительниц выразила недоумение, почему в опросе принимают участие взрослые.

«Цирк очень нужен. Хожу с детства», — написала одна из подписчиц телеграм-канала.

По информации издания, против цирка также выступает большое количество россиян.

«Нужен ли он вообще? У нас и так сплошной цирк кругом…» — пишут пользователи Сети.

