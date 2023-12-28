«У нас нет людей»: Низкая стоимость проезда в автобусах приводит к дефициту водителей

В некоторых регионах РФ низкая стоимость проезда в общественном транспорте приводит к тому, что водители увольняются. Образуется дефицит кадров, сообщает tagilcity.ru . Новые водители не хотят устраиваться на работу из-за низкой заработной платы.

Так, в Нижнем Тагиле проезд стоит 24 рубля. Средства не покрывают заработные платы водителей и не позволяют ремонтировать автобусы. Последствия данного процесса следующие: транспорт изнашивается, водители увольняются, пассажирам приходиться дольше ждать следующий автобус.

«Почему в Тагиле не выделяют перевозчикам субсидии также, как в Екатеринбурге? У них тариф 33 рубля, после нового года обсуждают поднятие до 35 рублей и то этого мало, по оценкам коллег, стоимость проезда должна быть 45 рублей. А Тагил сейчас возит за 24 рубля, мы уже не выживаем, а несем убытки. А в январе, когда полмесяца люди сидят дома, автобусы вообще могут встать из-за низкого пассажирооборота, — отмечает представитель одной транспортной компании в беседе с TagilCity.ru.

Руководитель компании «Фирма ТАС» Максим Романов рассказал, что водители общественного транспорта вынуждены вставить в 5 утра, чтобы выходить на рейс. В течение дня приходится общаться с разными пассажирами, не все из них приятные люди. Многие водители из Нижнего Тагила меняют профиль и становятся слесарями на местном предприятии УВЗ.

«Мы находимся рядом с УВЗ, и у нас есть конкретные факты. Водитель ушел работать слесарем и рассказывает, что работает 8 часов, 5 дней в неделю, смена закончилась — он пошел домой. И получает от 80 тысяч рублей зарплату. У него и времени свободного больше, и работ меньше, и нервов меньше.», - рассказывает TagilCity.ru Максим Романов, руководитель компании «Фирма ТАС».

Урбанист Андрей Черняков считает, что в некоторых городах России высокий риск того, что на линию перестанут выходить троллейбусы. Причины такие же: низкая стоимость проезда для жителей, что не позволяет формировать достойную заработную плату и проводить качественный ремонт.