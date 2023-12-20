У обманутых клиентов турагентства «Инста тур» появилась надежда на возвращение денег

Жители из разных регионов России приобретали туры в компании «Инста тур», которая расположена в Белгородской области. Многие клиенты столкнулись с проблемой, что обещанные туры не были оплачены директором туристической фирмы Александром Халаимовым. Обманутые россияне обратились в полицию. В офисах проходили обыски. Предполагалось, что мужчина скрылся за границей. Он не выходил на связь долгое время, но ответил на вопросы Бел.Ру.

«Сначала за компанию, с друзьями. В этот раз собиралась сама в Египет. И подруга хотела отправиться в один из туров. По старой схеме перевод осуществлялся на карту. Накануне поездки обычно появляется чат. Этого не произошло. На сообщения Александр перестал отвечать и, видимо, вообще заблокировал», - пострадавшая москвичка Ольга рассказала корреспонденту Бел.Ру об обмане

Сначала Александр Халаимов написал на странице в социальной сети, что бизнесом до лета 2022 года занимался его родственник Дмитрий Андреев. Собственник туристической фирмы отметил, что его просто подставили. Выяснилось, что Дмитрий работал недобросовестно, а Александр вынужден теперь решать проблемы.

Сам Дмитрий Андреев уже опроверг данную информацию и дал развернутый комментарий редакции Бел.Ру. Людей же интересует, когда они получат выплаты. Только 160 человек из Москвы и Подмосковья, Воронежской и Курской областей рассказали корреспонденту, что были обмануты Александром.

Александр Халаимов в настоящее время находится в Казани, сообщает bel.ru. Он нуждается в помощи, как моральной, так и материальной. Сообщил, что обязательно выплатит всем людям деньги. Никого обмануть специально не хотел. Клиенты турфирмы получили сообщения:

«Задержки с выплатами возвратов и негативные отзывы в социальных сетях только усугубили ситуацию. Нашей компании необходима серьёзная внутренняя реструктуризация, чтобы приспособиться к текущим условиям и снова начать работать. Прошу понять и поддержать нас в этой ситуации. Мы готовы гарантировать возвраты на индивидуальных условиях и будем возобновлять процесс возврата в течение двух недель».

Ранее сообщали, что в Подмосковье первые пятьсот слушателей программы переподготовки специалистов в сфере туризма прошли бесплатное обучение и получили дипломы.