Пятьсот специалистов из Подмосковья прошли переподготовку в сфере туризма

В Подмосковье первые пятьсот слушателей масштабной образовательной программы переподготовки специалистов в сфере туризма прошли бесплатное обучение и получили дипломы. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Обучение проходило с сентября на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС). Образовательный проект реализован по поручению президента РФ, отметили в ведомстве.

Как подчеркнул первый замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, обучение специалистов проходило по десяти программам и охватило все сферы туристической деятельности, в том числе экскурсионное обслуживание, ресторанный бизнес, промышленный и патриотический туризм.

«Сотрудничество Министерства культуры и туризма Московской области и Российского государственного университета туризма и сервиса вновь подтверждает свою эффективность. <…> Уверен, что все участники программы успешно применят свои полученные профессиональные навыки на практике», — сказал он.

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