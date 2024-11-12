У спасенной волгоградскими школьниками кошки подозревают рак

Ветеринары предполагают, что у кошки плоскоклеточный рак. Животное спасли волгоградские школьники-тимуровцы. Неравнодушные ребята нашли способ, как доставить в клинику измученного зверя без части носа, сообщил novostivolgograda.

В настоящее время рак — неподтвержденный диагноз. Ветеринары не исключают, что кошка получила травму. Ухудшение ее состояния связано с занесением инфекции. Рентген показал, что кости частично целые, поэтому есть шанс на улучшение.

Сейчас животное не может есть и пить. Из-за отсутствия части челюсти, кот испытывает жуткие боли при глотании. Специалисты назначили антибиотики. Кроме того, они восстанавливают водный баланс. Если бы в ситуацию не вмешался 9-летний мальчик, то кот умирал бы в жутких мучениях. Школьник позвал на помощь друзей. Вместе ребята нашли способ, как связаться со взрослыми волонтерами.

«Они подготовили коробку для перевозки, стояли и ждали, звонили раз десять, чтобы узнать, как у нас дела, где мы находимся, и, когда мы ее привезли, следили за ее лечением. Это было действительно неожиданно», — отметил волонтер.

Волонтер отметил, что приходится сталкиваться с жестокостью детей. Несовершеннолетние издеваются над животными, нанося увечья. Поведение волгоградских тимуровцев достойно уважения.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья призвали проверять автомобили на наличие котов, греющихся под капотом.