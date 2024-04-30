У здания «Крокуса» по погибшим в результате теракта отслужили панихиду

У стен «Крокус Сити Холла» на 40-ой день после трагедии во вторник, 30 апреля, отслужили панихиду, сообщает ТАСС .

Панихиду провели архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Люди начали собираться у стихийного мемориала с самого утра. Они приносили свечи, игрушки и цветы. На панихидной церемонии присутствовали горожане, родственники погибших, волонтеры, представители Русской православной церкви.

«Господь видит нашу с вами молитву, жертвенное прошение перед ним, нашу любовь к тем ушедшим, трагически погибшим. Эта жертвенная любовь, когда мы соединяемся вместе и получаем божью милость», — сказал архиепископ Фома после панихиды.

Родственники погибших рассказали корреспонденту KP.RU, как пытаются пережить случившееся горе. Игорь Погодаев до сих пор не может рассказать маленькой дочери, что ее мамы больше нет в живых. Его супруга Яна приехала на концерт с подругой. Погибли обе.

Девушка инвалида-колясочника, которому террористы выстрелили в спину, до сих пор находится в больнице. Она получила серьезные ожоги.

Марина Леханова была на концерте с друзьями. Она выжила, но до сих пор не может успокоиться после случившейся трагедии. 43-летняя Людмила Агапова, которая была в одной компании с Мариной, из пылающего здания выбраться так и не смогла.

«Просто не могу. Я даже когда по МКАДу мимо проезжаю, до сих пор мурашки по коже бегут», — призналась корреспонденту KP.RU Марина Леханова.

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил россиян, которые помогли семьям жертв теракта в «Крокусе».