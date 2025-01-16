У здания Верховной рады в Киеве заметили дрон

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем телеграм-канале сообщила, что на фоне воздушной тревоги возле здания украинского правительства был замечен беспилотный летательный аппарат.

Депутат опубликовала пост в четверг, 16 января. По ее данным, вблизи здания Верховной рады был замечен дрон «Шахед». Украинский политик написала также, что были слышны звуки взрывов.

«Во время воздушной тревоги вблизи Верховной рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы», — написала Геращенко.

РИА Новости сообщило, что 16 января в Киеве было объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Согласно данным украинских СМИ, в столице Украины прозвучали взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале проинформировал, что в столице работала противовоздушная оборона. Обломки упавших дронов нанесли ущерб разным районам города.

Украинское издание «Страна» провело анализ сообщений, опубликованных в социальных сетях. В частности, украинцы допускают, что пролет БПЛА в центр Киева связан с тем, что силы ПВО перевели в пехоту из-за дефицита солдат.

Ранее сообщалось, что над регионами РФ в ночь на 16 января сбили 27 беспилотников ВСУ.