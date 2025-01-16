Над регионами РФ за ночь сбили 27 беспилотников ВСУ

В ночь на 16 января средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России. Всего, по данным ведомства, было уничтожено 27 вражеских дронов.

Наиболее интенсивные атаки со стороны ВСУ отмечены в Белгородской области, где системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Еще семь БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, три — над Тамбовской, два — над Курской.

Постоянные попытки ВСУ атаковать российские объекты с использованием БПЛА стали ежедневным явлением. Так, 14 января массированная атака украинских беспилотников привела к повреждениям на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.

Несмотря на это, Минобороны РФ подчеркивает, что ПВО активно борется с воздушными целями, не допуская повреждений инфраструктуры и жертв.

Ранее сообщалось о новой атаке ВСУ на Котовск в Тамбовской области.