УАЗ и термобелье: Ямальские семьи готовы отдать все для нужд СВО

Глава муниципалитета Олег Попов на странице в интернет-мессенджере выразил слова благодарности всем неравнодушным жителям, которые передавали различные вещи и предметы для нужд СВО, пишет интернет-издание « Ямал-Медиа ».

Ямальские семьи передавали термобелье и бензопилы, наборы инструментов и болгарки, а также различные личные вещи. Глава отметил, что благодаря одной молодой семьи у бойцов появится УАЗ. В настоящее время его направили на станцию технического обслуживания, чтобы отремонтировать. Когда стало известно для каких целей необходимо отремонтировать автомобиль, автомеханики отказались брать деньги за работу.

Ранее стало известно, что бойцы СВО дали имя УАЗу, который им передали неравнодушные граждане.