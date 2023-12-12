«Убежали, как дети»: В Петрозаводске местные жители повредили авто во время игры в снежки

В Петрозаводске местные жители в ночное время суток, находясь в нетрезвом состоянии, играли в снежки, сообщает Карелинформ .

Подобные забавы местных жителей не понравились горожанам по многим причинам. Во-первых, они сильно шумели. Резвиться мужчины начали в два часа ночи, чем разбудили жителей близлежащих домов.

Во-вторых, мужчины задели комом снега припаркованную во дворе машину. Раздался звук сигнализации. Мужчины быстро убежали с места происшествия. Инцидент снят на камеры видеонаблюдения. На данный момент никто не оплатил владельцу авто ущерб за порчу имущества.

«Мало того, что пьяным галдежом разбудили весь дом, так еще и повредили чужой автомобиль и убежали, как дети. Взрослые мужики…» — написала очевидец в городском паблике.

Игры в снежки могут быть не только приятным времяпровождением для взрослых и детей, но и необычным видом спорта. Так, в Ноябрьске недавно проходил турнир по игре в снежки, в котором приняло участие девять команд.

Территорию ограждают специальными конструкциями. На участке устанавливают различные кубки, за которые можно прятаться. Задача спортсменов - успевать прятаться от летящих снежков во время пробежек от одной точки к другой.