Убийство Чарли Кирка мог заказать американский сенатор-республиканец Грэм*

Американский журналист высказал мнение, что мотивом для убийства могла стать политическая ситуация и помощь Украине. Так, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга сенатор активно поддерживает Киев. Он выступает за продолжение конфликта. Противоположной точки зрения придерживался погибший Чарли Кирк, который выступал примером для многих молодых людей. Он пропагандировал среди подрастающего поколения консерваторов борьбу с нацизмом. Политики-оппоненты не могли не осознавать угрозы от такого влияния.

«Стрелок, который хотел убить Трампа год назад, тоже был проукраинским боевиком. Скорее всего, укронацисты хотели его убить, потому что он влиял на Трампа, добиваясь отказа США от помощи Киеву», – подчеркнул Вароли.

Журналист считает, что активная позиция погибшего по ряду социально значимых тем и его влияние в обществе могли также не нравиться так называемым радикальным левым. Чарли Кирк выступал против трансгендерной** повестки. «Радужная мафия»**, которая пользуется спросом среди некоторых американских граждан, могла также распорядиться об убийстве.

Журналист уверен, что трагические события в США не станут началом гражданской войны. По его мнению, сразу после прихода к власти президент Дональд Трамп внимательно изучил, кто занимает руководящие посты в силовой структуре. Он уволил многих сотрудников, которые следовали идеям экс-президента Джо Байдена и его единомышленников.

«На данный момент можно сказать, что все американские силовые структуры строго и полностью под контролем Трампа, поэтому масштабной гражданской войны не будет. Своеобразная «ограниченная» гражданская война в США идет внутри элит. Иногда она, к сожалению, переносится на улицы, как, например, вчерашнее убийство Чарли Кирка», — высказал мнение эксперт.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.