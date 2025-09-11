Отец убитого на Burning Man россиянина обратился к Трампу

Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании преступления, сообщил ТАСС со ссылкой на Игоря Круглова.

По словам мужчины, с момента обнаружения тела его сына прошло больше недели, но никакого прогресса в деле нет. Круглов отметил, что расследованием занимается только местный шериф, а ФБР до сих пор не подключилось.

«Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — сказал отец россиянина.

Накануне российский правозащитник Иван Мельников направил обращение к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой посодействовать расследованию убийства гражданина РФ в США. Он выразил уверенность, что преступление могло произойти на почве национальной принадлежности.

Тело 37-летнего Вадима Круглова нашли 30 августа в луже крови в день сожжения чучела на фестивале Burning Man. Мужчина проживал в штате Вашингтон и работал в сфере информационных технологий. 24 августа он впервые отправился на фестиваль и вскоре исчез при невыясненных обстоятельствах.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к американцам после убийства соратника Чарли Кирка.