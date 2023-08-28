Убил, а потом изнасиловал 10-летнюю девочку: В Карачаевске задержали подростка

В Карачаевске подросток убил десятилетнюю девочку, а потом надругался над ее телом. Ранее юноша уже пытался изнасиловать девочку, которой не исполнилось 14 лет, но 16-летнему подростку помешали. Теперь эти дела объединили, сообщает newstracker.ru .

Житель Карачаевска пытался изнасиловать девочку, которой не исполнилось 14 лет. Есть точные основания полагать, что ее жизни угрожала смертельная опасность. Спустя время этот же парень напал на несовершеннолетнюю жительницу того же дома, где проживала первая потерпевшая. Девочке было 10 лет. Подросток сначала убил ее, а потом надругался. Уголовное дело заведено по четырем статьям. Дело переведено в Карачаевский городской суд.

Ранее стало известно о задержании граждан Азербайджана в связи с убийством мужчины и нападением на семейную пару. Мужчины слишком развязно общались с мимо проходящей девушкой. Свидетелями сцены стали семейная пара и их знакомые. Они решили заступиться за девушку. Гражданке Азербайджана накинулись. Мужчина скончался, а мужа с женой доставили в больницу. Ведется расследование.