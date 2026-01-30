Убил, чтобы съесть: в Уссурийске перед судом предстанет мужчина, застреливший собаку из винтовки

Жителю Уссурийского района предъявлено обвинение в жестоком убийстве собаки с целью употребления ее в пищу, сообщил vostokmedia.com со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Приморского края.

Уссурийская городская прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины из села Воздвиженка.

Как установило дознание, инцидент произошел в конце декабря 2025 года. На улице Некрасова подозреваемый произвел выстрел в животное из пневматического оружия, после чего погрузил его тушу в автомобиль и скрылся. Следствие квалифицировало эти действия как жестокое обращение с животным, совершенное из корыстных побуждений и повлекшее его гибель. Теперь вопрос о виновности обвиняемого будет решать мировой суд.

«Обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, совершенное из корыстных побуждений и повлекшее его гибель)», — указано в сообщении ведомства.

