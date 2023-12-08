В Орловской области осудили мужчину, который пытал раскаленным утюгом приятеля

37-летний житель Свердловского района Орловской области осужден на 15 лет за убийство мужчины. Об этом сообщили в местном СКР.

Так, по данным следствия, осужденный выпивал вместе со своим знакомым в гостях у последнего, но, как это бывает часто, произошла пьяная ссора, и гость начал требовать от собутыльника деньги и ценности. Тот отказался, и тогда осужденный взял утюг, нагрел его и приложил к плечу оппонента.

После этого избиение продолжилось, а мужчина схватился за нож и добил свою жертву. В итоге потом он сбежал с мобильником, украшениями и автомобильным навигатором. Ранее подсудимый уже попадал в поле зрения правоохранителей – он совершал кражи и разбой.