14 лет колонии заочно: в Кузбассе наказали убийцу, который больше трех десятилетий уходил от возмездия

В Кузбассе вынесен приговор преступнику, который более трех десятилетий скрывался от правосудия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Мужчину объявили в международный розыск.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в 1993 году мужчина вместе с сообщником совершил жестокое убийство женщины — злоумышленники зарезали и зарубили потерпевшую. В том же году фигурант оказался причастным к еще одному тяжкому преступлению: он насмерть забил человека доской и ногами.

По версии правоохранителей, после кровавых расправ подозреваемый исчез и долгие годы находился в бегах. Спустя десятилетия суд в Таштаголе рассмотрел уголовное дело в его отсутствие. Как сообщили в пресс-центре судов Кузбасса, вина обвиняемого была полностью доказана на основании собранных материалов.

«Судом установлено, что в 1993 году подсудимый, находясь на территории Кемеровской области, после совершения изнасилования, с целью сокрытия преступления, действуя совместно с другим лицом, нанес потерпевшей множественные удары ножом, штыком от винтовки, а также лезвием и обухом топора в область жизненно важных органов, тем самым совершив убийство», — цитирует приговор суд.

По данным издания, заочным решением суда беглецу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время мужчина объявлен в международный розыск: гражданина могут поместить под процедуру выдачи или же его задержат, когда он пересечет границу РФ.

