Уборка картофеля: эксперт назвала оптимальное время для сбора урожая

Нижегородский садовод Виктория поделилась рекомендацией, согласно которой картофель лучше выкапывать в начале сентября, сообщил newsnn.ru. Эксперт уточнила, что в данном вопросе есть ряд нюансов.

По словам эксперта, время сбора урожая во многом зависит от сорта картофеля. С момента посадки до полного созревания проходит 50-65 дней, если огородник выбрал ранний сорт, 65-80 дней — среднеранний, 80-100 дней — позднеспелый, 35-50 дней — скороспелый ультраранний. Перед сбором урожая эксперт рекомендует выкопать одну картофелину, чтобы оценить состояние кожуры.

«Выкопайте одну картофелину для пробы и посмотрите на кожуру. Если она легко слезает, значит еще рано копать», — советует нижегородка.

Нижегородка рассказала, что желтая и сухая надземная часть картофеля — сигнал, что через три недели можно приступать к сбору урожая. Эксперт отметила, что многие садоводы стараются выкопать картошку до сентября. По мнению Виктории, люди просто подвержены мифу.

«Если ботва еще хорошая и зеленая, то ничего страшного. Картофель спокойно может оставаться в земле», — утверждает огородница.

Эксперт рекомендует до первой половины сентября окончить сбор урожая. Позже погодные условия могут негативно отразиться на рост плодов.

