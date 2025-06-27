«Участковый развел руками»: бомжи оккупировали жилой двор в Ростове-на-Дону

В жилом дворе возле многоэтажного дома в Ростове-на-Дону поселились люди без определенного места жительства, что вызывает недовольство у жильцов, сообщила rostovgazeta.ru.

Жильцы рассказали корреспонденту издания, что люди поселились во дворе две недели назад. Жительница дома Татьяна призналась, что теперь горожане стали бояться выпускать во двор гулять детей. Возле детской площадки можно заметить использованные шприцы, презервативы и какие-то бумажки.

«Мы боимся детей выпускать на улицу — эти странные личности везде», — уточнила жительница дома Татьяна.

Ростовчане рассказали о еще одной не менее важной проблеме — антисанитарии. По их словам, во дворе постоянно ощущается неприятный запах. Горожане отметили, что люди без определенного места жительства не купаются. Жильцы сообщили, что обращались с жалобой в управляющую компанию. Сотрудники порекомендовали написать заявление в полицию. С бомжами пришел провести беседу участковый. Покидать территорию двора они отказались.

«Тогда участковый развел руками и говорит — а что с ними делать, если они не хотят уходить?» — рассказали люди.

На момент публикации материала от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области ответ не поступал. Ситуацию прокомментировал юрист, адвокат Антон Габович. Эксперт уверен, что жильцам необходимо повторно обратиться в полицию. Если правоохранители не помогут, то следует проинформировать об инциденте прокуратуру.

Жильцы прислали редакции RostovGazeta фото: днем на скамейке спит мужчина, в углу дома лежат куртки, пустые бутылки от алкогольных напитков и разный мусор.

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