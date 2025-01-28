Философ Дугин назвал причины большого количества бомжей в России
Философ перечислил способы борьбы государства с бомжами
Фото: [ru.freepik.com]
По словам философа Александра Дугина, Бог дал человеку свободу как создавать себя, так и разрушать. И в любом обществе всегда были люди, которые желают что-то строить, и люди, которые ничего не желают и не берут на себя хоть какую-то ответственность. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что государство должно следить за порядком, создавать условия для реализации людей. Таким образом, если те люди, которые хотят строить что-то: семью, предприятие, интеллектуальную систему или произведения искусства — государство должно им помогать, а слабых должно защищать.
Ранее сообщалось, что юрист Соловьев перечислил способы прогнать занявших детскую площадку алкоголиков.