Философ Дугин назвал причины большого количества бомжей в России

По словам философа Александра Дугина, Бог дал человеку свободу как создавать себя, так и разрушать. И в любом обществе всегда были люди, которые желают что-то строить, и люди, которые ничего не желают и не берут на себя хоть какую-то ответственность. Об этом сообщает радио Sputnik.