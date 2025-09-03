Участник СВО из Подмосковья неожиданно приехал, чтобы вручить погоны дочери

Боец специальной военной операции с позывным Люкс, чья семья проживает в Павловском Посаде, преподнес своей дочери уникальный и трогательный подарок, сообщил REGIONS.

По информации издания, участник СВО с позывным Люкс сумел приехать, чтобы лично присутствовать на торжественной церемонии вручения погон на Поклонной горе в Москве. В ходе мероприятия его дочь была произведена в младшие лейтенанты. Появление отца, который проходит службу в зоне проведения СВО, добавило произошедшему особую значимость.

«Он — на передовой, защищает Родину. Она — отличница учебы, учится в Московском университете МВД имени В. Я. Кикотя, готовится посвятить себя службе и тоже быть рядом там, где нужны смелость и верность присяге. Эти моменты — больше чем просто встреча. Это связь поколений, пример силы и стойкости, который вдохновляет», — прокомментировали в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Церемония на знаменитом мемориальном комплексе, посвященном победе в Великой Отечественной войне, традиционно имеет высокий символический статус. Получение первого офицерского звания в таком месте считается особо почетным.

