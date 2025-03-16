Бывшего украинского военнослужащего, участвовавшего в обстрелах Донбасс, задержали в освобожденном Курахово, сообщило РИА Новости.

Информацией с агентством поделился сотрудник МВД по Донецкой Народной Республике с позывным Москва. Он рассказал, что в населенном пункте Курахово, который Армии России освободили в январе, специалисты патрулировали улицы в рамках отработки оперативной информации. В операции принимали участие сотрудники комендатуры.

По словам собеседника агентства, задержанный мужчина принял добровольное решение вступить в ряды военнослужащих Украины.

«В дальнейшем проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника МВД, задержанного передали профильным службам для детального разбирательства. Специалисты проверят предварительную информацию, согласно которой боец мог совершать атаки против населения и гражданских объектов Донбасса.

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